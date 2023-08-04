Москва может не удержаться от соблазна возобновить давление на Баку

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Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в своем последнем интервью ТАСС заявил о том, что Баку и Ереван не готовы к мирному договору на любых условиях, есть сложные вопросы.

«Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем. Важнейшей из них является проблематика обеспечения безопасности и соблюдения общепризнанных прав армянского населения Карабаха в рамках правового поля Азербайджана. Востребован также механизм международной поддержки реализации договора, который не ставил бы под вопрос суверенитет и политическую независимость Армении и Азербайджана», – сказал он.

В позиции Кремля произошел сдвиг. В Москве прекрасно понимают, что в регионе Южного Кавказа многое зависит от Азербайджана, и судьба РМК – тоже. В условиях сложившейся геополитической обстановки на фоне украинской войны российская сторона старается тянуть время. Время им нужно для того, чтобы определиться с тем, как дальше будет развиваться ситуация на украинском фронте в свете начавшихся закулисных переговоров между Украиной и США, а также переговоров по мирному процессу по Украине в Джидде.

Если до конца года конфликт будет заморожен и стороны объявят перемирие, это позволит России взять передышку и адаптироваться к новым реалиям. До того времени с Баку она будет максимально обходительной, но не позволит сторонам подписать мирное соглашение без своего активного участия. При этом интервью Гончара указывает на существующие проблемы между Ереваном и Москвой, и, наоборот, на улучшение отношений с Баку.

Формулировки российского дипломата на самом деле сложные, многозначные. С одной стороны, он говорит об «обеспечении прав армян Карабаха в рамках правового поля Азербайджана», как того требует Баку, а с другой, заявляет, что должно быть подписано мирное соглашение, в котором будет «востребован механизм международной поддержки реализации договора». То есть «без России никак не договориться».

Все глобальные процессы в сфере международных отношений сейчас развиваются в контексте российско-украинской войны и вытекающего из него «окна возможностей», которое, отметим, сужается, поскольку запускается переговорный процесс по Украине. В случае же замораживания конфликта и начала дипломатического процесса есть вероятность того, что Россия захочет возобновить давление на Азербайджан.

Тактика Москвы «тянуть время» входит и в концепцию внешней политики Еревана. Премьер Никол Пашинян тоже всячески уклоняется от подписания мирного соглашения, однако Брюссель и Вашингтон давят на него, торопя с подписанием, в то время как в Москве велят ему не идти на подобные «провокации», и тянуть время.

Для Запада было бы идеально, чтобы Баку и Ереван подписали мирное соглашение, поскольку это автоматически запустит другие процессы: оставит Баку и Москву лицом к лицу и тут уже надо будет решать, что делать с РМК и сепаратистами; пойдут разговоры «о проблемах прав армян Карабаха в недемократическом Азербайджане», эту роль возьмет на себя Франция и подручные ей европейские институты и СМИ.

Однако и у Баку есть свои козырные карты, раскрывать которые пока рано. Но все, кто пристально следит за развитием ситуации на Южном Кавказе, могут догадаться, о чем идет речь.

Ниджат Гаджиев