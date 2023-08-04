Пожар в Доме торжеств в Сумгайыте локализован (обновлено, видео)

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Как сообщалось, на горячую линию «112» МЧС поступила предварительная информация о пожаре в Доме торжеств Green House в Сумгайыте, и на место были привлечены соответствующие силы МЧС.

Как сообщили в Министерстве, благодаря оперативному вмешательству пожарных расчетов, пожар, несмотря на ветреную погоду, был за короткое время локализован.

В настоящее время продолжаются необходимые и безотлагательные меры по полному тушению пожара.

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15:15 На горячую линию «112» МЧС поступила предварительная информация о пожаре в Доме торжеств в Сумгайыте.

Как сообщили в МЧС, на место привлечены подразделения соответствующих сил МЧС.

В настоящее время осуществляются работы по тушению.

