Еще 22 семьи переедут в Агалы

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4 августа Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку среди семей, которые на следующем этапе будут переселены в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщили в Комитете, в мероприятии приняли участие представители специального представительства президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Исполнительной власти Зангиланского района.

В жеребьевке приняли участие 22 семьи (106 человек). В соответствии с составом 9 из них обеспечены трехкомнатными, 9 – четырехкомнатными и 4 – пятикомнатными жилыми домами.

Эти семьи проживают в городах Баку и Сумгайыт, в местах временного поселения на территории Абшеронского района.

Семьи, участвовавшие в жеребьевке, в соответствии с графиком будут отправлены в село Агалы 12 августа.