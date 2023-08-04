Опрос GALLUP: Пашиняну не доверяет более 67% граждан |
МИД РФ: Новый союзнический уровень позволяет нам предельно откровенно говорить с Баку |
Украина атаковала военную базу в Новороссийске (видео) |
МИД РФ не хочет, чтобы Баку и Ереван в скором времени заключили мирный договор |
«Черноморский шантаж». Блинкен набросился на Россию с обвинениями |
«Нефтчи» одолел «Железничар» и сыграет c «Бешикташем» (обновлено, видео) |
Пакистан может присоединиться к Азербайджану в рамках проекта истребителя KAAN |
Сестра пропавшего азербайджанского летчика: 30 лет ждем его возвращения |
Сырский: ВСУ разрушают планы врага и продвигаются на Бахмутском направлении |
Главное Экономика

В Швейцарии назали сумму заблокированных активов россиян

В Швейцарии назали сумму заблокированных активов россиян

Сейчас объем заблокированных в Швейцарии частных российских активов достигает $8,6 млрд, заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш. Об этом пишет РИА Новости.

«Изменений в общем объеме не произошло. Однако постоянно появляются новые заблокированные активы, а другие разблокируются….наши разъяснения показали, что средства не должны блокироваться», — уточнил он.

По словам пресс-секретаря, швейцарские банки иногда блокируют счета россиян в качестве меры предосторожности. Страна «внимательно следит» за дискуссиями в Евросоюзе по поводу возможности использования активов Центробанка РФ для инвестиций и направления доходов от них на восстановление Украины, добавил Майенфиш.

Теги:
Из этой рубрики
В Швейцарии назали сумму заблокированных активов россиян
Экономика

В Швейцарии назали сумму заблокированных активов россиян

2023/08/04, 14:26
Арабская компания получила долю в проекте газо-конденсатного месторождения «Абшерон»
Экономика

Арабская компания получила долю в проекте газо-конденсатного месторождения «Абшерон»

2023/08/04, 11:26
Турция нарастила экспорт в Азербайджан
Экономика

Турция нарастила экспорт в Азербайджан

2023/08/03, 23:47
AZAL возобновляет полеты в Самарканд
Экономика

AZAL возобновляет полеты в Самарканд

2023/08/03, 18:42
Anglo Asian Mining временно прекратила добычу руды в Гедабеке
Экономика

Anglo Asian Mining временно прекратила добычу руды в Гедабеке

2023/08/03, 16:56
"Азеркосмос" подписал соглашение с китайской компанией
Экономика

«Азеркосмос» подписал соглашение с китайской компанией

2023/08/03, 16:28
Годовая инфляция в Турции в июле ускорилась до 47,83%
Экономика

Годовая инфляция в Турции в июле ускорилась до 47,83%

2023/08/03, 14:47
Узбекистан произвел первый универсальный трактор (фото)
Экономика

Узбекистан произвел первый универсальный трактор (фото)

2023/08/02, 22:26
Грузия ограничила поставки американских автомобилей в Россию
Экономика

Грузия ограничила поставки американских автомобилей в Россию

2023/08/02, 19:39