В Швейцарии назали сумму заблокированных активов россиян

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Сейчас объем заблокированных в Швейцарии частных российских активов достигает $8,6 млрд, заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш. Об этом пишет РИА Новости.

«Изменений в общем объеме не произошло. Однако постоянно появляются новые заблокированные активы, а другие разблокируются….наши разъяснения показали, что средства не должны блокироваться», — уточнил он.

По словам пресс-секретаря, швейцарские банки иногда блокируют счета россиян в качестве меры предосторожности. Страна «внимательно следит» за дискуссиями в Евросоюзе по поводу возможности использования активов Центробанка РФ для инвестиций и направления доходов от них на восстановление Украины, добавил Майенфиш.