Обвиняемые в госизмене в пользу Ирана предстали перед судом

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Начался судебный процесс по уголовному делу Арифа Расулова и Эльнура Расулова, обвиняемых в государственной измене.

Сегодня под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сиявуша Гаджиева было проведено подготовительное заседание.

Указанным лицам предъявлено обвинение по статье 274 УК (государственная измена). Согласно материалам уголовного дела, в ноябре прошлого года в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, была разоблачена шпионская сеть, созданная спецслужбами Ирана.

Установлено, что в 2018 году Расулов Эльнур Акиф оглу, находясь на лечении в Иране, договорился о тайном сотрудничестве с представителями спецслужбы этой страны, назвавшимися «Мейсе» и «Доктор». Эльнур Расулов сначала напрямую, а затем через своего родственника Расулова Арифа Амрах оглу, которого он привлек к тайному сотрудничеству, за различную плату выполнял задания иранских спецслужб, в частности, переслал по WhatsApp фото и видеокадры территорий прохождения нефте- и газопроводов в Гарадагском районе Баку, мест, где хранятся беспилотные летательные аппараты, танки и различное военное оборудование Министерства обороны и Государственной пограничной службы, а также техники, представленной на фестивале авиации, космоса и технологий Texnofest в Баку. Кроме того, передали фотографии зенитно-ракетных комплексов и других радарных и контрольных устройств, расположенных в Сальянском и Физулинском районах.