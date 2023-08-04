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Главное Мир

В ГУР рассказали, что влияет на темп продвижения украинских войск

В ГУР рассказали, что влияет на темп продвижения украинских войск

На темпы продвижения украинских войск на фронте влияют, в частности, большие минные заграждения и фортификационные сооружения, которые россияне обустроили на оккупированных территориях.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Civilmedia.

Он отметил, что сейчас сложная ситуация на поле боя, но инициатива в Вооруженных силах Украины.

«Все идет по плану. Мы реагируем на изменения ситуации на поле боя и вносим необходимые коррективы. Военная разведка Украины разоблачает намерения врага, а Силы обороны их ср ывают. Разбираем и наносим удары там, где российские оккупанты терпят значительные потери», – сказал Скибицкий.

По его словам, «войска РФ хорошо закрепились на оккупированных территориях Украины».

«Большие минные заграждения, несколько линий укреплений – все это, безусловно, влияет на темпы нашего продвижения. Однако тем, кто считает, что Украина слишком медленно идет в наступление, скажу, что война – это не спортивное состязание», – отметил представитель ГУР.

Он добавил, что динамика боевых действий зависит от очень большого количества факторов, в том числе от наличия сил и средств, необходимых для выполнения боевых задач.

«Нам нужны боеприпасы, нам нужно больше средств ПВО, нам нужны средства разминирования и высокоточное оружие большой дальности», – подчеркнул Скибицкий.

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