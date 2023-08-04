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Главное Общество

Завтра в Баку снова будет ветрено

Завтра в Баку снова будет ветрено

5 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Однако ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщает со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 28-33° тепла.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, возможны ливни. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 18-23 ° тепла.

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