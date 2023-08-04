Принудительное лечение осужденных от наркомании и алкоголизма будет проводится даже после истечения срока их наказания (фото)

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Пленум Конституционного Суда Азербайджана вынес решение, разъясняющее нормы Кодекса об исполнении наказаний и Уголовного Кодекса по вопросам принудительного лечения от алкоголизма и наркомании.

В решении отмечено, что истечение сроков альтернативных видов наказаний, назначенных осуждённым, не исключает их последующего принудительного лечения от алкоголизма и наркомании в специализированных медицинских учреждениях.

Кабинету Министров рекомендовано принять соответствующие меры по организации лечения таких лиц.

Конституционный Суд также постановил, что лица, в отношении которых назначены принудительные меры медицинского характера, в зависимости от тяжести заболевания могут проходить принудительное лечение в специализированных медицинских учреждениях в амбулаторном порядке.

Ранее, как известно, существовала проблема нехватки коек в специализированных медицинских учреждениях, где осужденные в принудительном порядке проходили лечение от наркомании и алкоголизма. Поэтому по истечению срока наказания многих осужденных часть приговора, касающаяся их принудительного лечения, оставалась неисполненной.

Рамелла Ибрагимхалилова