Что скажет богиня правосудия?

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Задержание на ППП «Лачин» Вагифа Хачатуряна носит беспрецедентный характер – впервые очно привлечено к ответственности лицо, обвиняемое в геноциде во время первой Карабахской войны. И хоть армянская сторона отрицает его причастность к массовым убийствам мирного населения, процесс, что называется, пошел, а последнее слово останется за Фемидой.

Об аресте на ППП «Лачин» находящегося в международном розыске Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в массовых убийствах жителей села Мешали Ходжалинского района (речь о декабре 1991 года) сказано и написано очень много: здесь и свидетельские показания, настолько ужасающе неестественные по своей жестокости, что и вообразить их невозможно без, в прямом смысле – потери веры в человечность, если не человечество; и пройденный путь «героя»», и уверенность последнего в собственной безнаказанности: в противном случае, он бы не рискнул, под прикрытием Красного Креста, пересекать ППП «Лачин» для перехода в Армению, власти которой игнорировали запросы Баку по международному розыску.

Так что речь пойдет о другом: впервые задержано лицо, обвиняемое в геноциде и насильственном изгнании азербайджанцев из их домов. Этот беспрецедентный случай дает основания полагать, что процесс привлечения к ответственности лиц, совершивших военные преступления (последнее слово – за судом), пошел, и в том, что он остановится, рассчитывать не стоит: история Карабахской войны изобилует такими преступлениями. И неважно, сколько лет лицо, обвиняемое в особо тяжких преступлениях, к которым относится геноцид, находится в международном розыске (в случае с Хачатуряном – 10 лет), поскольку преступления такого рода срока давности не имеют.

Собственно, массовые убийства в селе Мешали Ходжалинского района можно считать преступной прелюдией к геноциду в Ходжалы. И, напомним, международное сообщество никак на него не отреагировало, зато «блокада Лачинского коридора» поставила «прогрессивное человечество» на уши. Хотя, даже если б блокада имела место, то сравнивать ее с геноцидом азербайджанцев в Ходжалы, мягко говоря – некорректно. Налицо – двойные стандарты, что и подчеркнул, хоть и не назвая своими именами сложившуюся ситуацию, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

А пояснил он в интервью «Евроньюс» следующее: «Сейчас мы видим, как Европа и Запад объединились, чтобы помочь Украине в борьбе с сепаратизмом. Почему же в нашем случае к борьбе с сепаратизмом относятся по-другому? Почему подход Грузии к сепаратистским регионам находит полное понимание у западных кругов и политиков, а наше законное, такого же происхождения желание покончить с сепаратизмом, ставится под сомнение? Почему Испания не разрешает Каталонии провести референдум, хотя их там 5-6 миллионов. И у них нет своего государства, в отличие от тех же армян, у которых есть государство — по соседству с нами? Почему мы должны терпеть сепаратизм? Мы не будем этого делать».

Отметим, что сепаратизм часто ходит бок о бок с геноцидом, и ситуация с Карабахом это подтвердила лишний раз. В международном праве геноцид квалифицируется как форма массового насилия с намерением уничтожить частично или полностью какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую путем убийств, причинения серьёзных телесных повреждений, в том числе, направленных на предотвращение деторождения, и т.д. Причем, неважно, совершены подобные преступные деяния в мирное или военное время, частным, должностным лицом или правительством той или иной страны. И, кстати, участникам геноцида, в соответствии с международными правовыми нормами, предоставление политического убежища не предусмотрено. Лиц, обвиняемых в совершении геноцида, судят в том государстве, на территории которого было совершено соответствующее деяние (в данном случае – в Азербайджане), или Международным уголовным судом в Гааге.

В Армении и «Арцахе» бурно отреагировали на арест Хачатуряна, но совсем не так, как следовало бы, имея в виду, среди прочего, что налаживание нормальных отношений с Азербайджаном должно начинаться с адекватной реакции на шаги Баку. Армяне не сказали – «Пусть этот вопрос беспристрастно решает суд», – Ереван сходу же обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием защитить «жителя Нагорного Карабаха, …. задержанного силовиками Азербайджана». По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, в заявлении о «защите прав Вагифа Хачатуряна» содержится требование «применить промежуточные меры в отношении Азербайджана».

То есть получается, что признание армянским премьером Николом Пашиняном Карабаха за Азербайджаном – простое сотрясение воздуха. Но и в таком случае выходит, что Армения вмешивается во внутренние дела соседней республики.

Как передает армянское издание АРКА, ЕСПЧ «решил дать Азербайджану время до 8 августа для предоставления информации» о «похищенном» (!) Хачатуряне. В заявлении офиса представителя Армении по международно-правовым вопросам подчеркивается, что «Азербайджан обязан сообщить Евросуду по правам человека о местонахождении, условиях содержания под стражей, состоянии здоровья, оказанной медицинской помощи и возможном возвращении этого лица».

За исключением «возможного возвращения», на весь этот императив ответ дан: уполномоченный по правам человека Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы омбудсмена по пресечению пыток без предупреждения посетили места содержания лиц, которые не могут покинуть их самовольно, сообщает аппарат Народного защитника. При посещении Хачатуряна присутствовали врач и психолог; «было заслушано обращение» арестованного. А сказал он следующее: доволен гуманным отношением к нему, оказанной качественной медицинской помощью; в его самочувствии произошли положительные изменения. Также «Хачатурян выразил благодарность Азербайджанскому государству за все это, в то же время за обращение с ним, условия его содержания, возможность связаться с его семьей».

По информации аппарата омбудсмена, «В рамках посещения на месте были проверены условия содержания, вопросы, связанные с личной гигиеной и санитарией, медобслуживанием, питанием, обеспечение в отношении этого лица (Хачатуряна) прав и необходимой медико-психологической услуги в соответствии с национальным законодательством и международными документами, наличие в его палате художественной литературы и необходимых информационных материалов».

То, что арестованный находится в больнице, подтверждает, кстати, и миссия Красного Креста.

Тем временем его «возвращения» требуют и в Ханкенди, и в Ереване – в армянской столице группа граждан перед офисом ООН проводит акцию в защиту Хачатряна. Yerevan. Today сообщает: одна из его дочерей — Вера Хачатурян, в беседе с журналистами заявила, что задержание ее отца – «Это не только моя боль, Вагиф Хачатурян — собирательный образ всего армянского народа». Не оскорбилась ли часть последнего, не ставящего под сомнение инкриминируемые Хачатуряну преступления (еще раз подчеркнем, что меру его виновности определит суд) от такого заявления! Не приведи Господь, чтобы весь армянский народ вдруг стал поборником геноцида и бесчеловечного обращения с людьми. Поэтому против «собирательного образа всего армянского народа» – возразим. Вообще, это довольно глупое выражение, лишающее человека его индивидуальности – типа «собирательного образа советского человека».

Возразим также против «аргументов», приведенных «советником президента Арцаха» Артаком Бегларяном – по его словам, передает Armenia Report, «карабахский чиновник» заявил: «Как и почти все мужчины из Арцаха, Вагиф Хачатурян защищал свою Родину в 1991-94 гг. от азербайджанской агрессии». Но если показания свидетелей верны, то место имело изощренное убийство мирных людей, детей, женщин, стариков. Мужчины же защищают Родину, когда на нее нападают, а не расправляются с гражданским населением.

«Похитив 68-летнего Вагифа Хачатуряна, направлявшегося на лечение в Армению в сопровождении Красного Креста, на незаконном КПП, расположенном в Лачинском коридоре, Азербайджан вступил в очередной этап геноцида народа Арцаха», – написал Бегларян в своем telegram-e. Еще одно опровержение, и их, похоже, будет много. ППП расположен на территории Азербайджан – так отчего он «незаконный»?

Бегларян призывает международное сообщество «остановить азербайджанскую политику геноцида и игры по подчинению Арцаха Азербайджану». Иначе, считает он, «вы все без разбора будете виновны в грядущем геноциде». Возразим еще раз: Азербайджан предлагает Армении мир и гарантии безопасности армянам Карабахского региона, раздел границы; не претендует на территории Армении и стремится к подписанию мирного договора.

Выдержка из интервью Алиева: «Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций». Так уместны ли в заданной ситуации обвинения в геноциде, причем, сделанные из «Арцаха», все еще не освобожденного от армянкой оккупации?

Возразим и МИД Армении, квалифицировавшем задержание подозреваемого в геноциде как «военное преступление», поскольку он «находился под защитой международного гуманитарного права и МККК». Во-первых, с МККК, то есть с Красным Крестом, ситуация в отношении Азербайджана довольно мутная, поэтому большого доверия к его миссии нет: она грешит перевозкой под своей эгидой контрабандных товаров, что подтвердил в своем недавнем интервью «Евроньюс» президент Алиев, напомнивший также, что Баку просил Красный Крест «прекратить это и работать с нами более конструктивно».

Достаточно сказать, и это тоже отметил Алиев, что до сих пор отдел МККК в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению Комитета. «Это, – сказал он, – недопустимо, поскольку весь мир признает Карабах частью Азербайджана. … Мы вправе законно спрашивать, почему отдел Красного Креста в Ханкенди подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению». Таким образом, надо полагать, что с Красным Крестом в Карабахском регионе, что называется, «все ясно».

Но вернемся к заявлению МИД Армении: «Считаем необходимым подчеркнуть, что МККК заранее предоставляет сторонам списки перемещаемых больных и только после согласования осуществляет их перевозку. Распространение генеральной прокуратурой Азербайджана сразу после похищения сообщения, наполненного ложными нарративами и обвинениями, показывает, что это действие было тщательно спланировано заранее. Более того, в сообщении звучит явная угроза применения того же подхода к другим жителям Нагорного Карабаха».

Было ли это «действие» тщательно спланированным, или Хачатуряна арестовали, поскольку пограничникам было известно о лицах, находящихся в розыске, сказать наверняка – сложно. Но если спланированным – это означает, что спецслужбы Азербайджана хорошо работают. И продолжат в том же духе. Угроза? Нет, констатация факта. И обвинение – в том же «документе» армянского МИД, – что заявление президента Азербайджана, в соответствии с которым установка пропускного пункта в Лачинском коридоре «станет уроком для армян Нагорного Карабаха» является явной угрозой, подлежащей осуждению со стороны «международных партнеров», тоже неверно. По «элементарной» причине: регион находится в поствоенном состоянии, на территорию Азербайджана, тем или иным способом, доставляется вооружение, то есть создается угроза безопасности Азербайджану, а не мирным жителям Карабахского региона со стороны Баку. Опасаться надо не мирным, и Алиев этого не скрывает. Так на его месте поступил бы любой вменяемый глава государства.

Сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Армении и об «этнических чистках в Нагорном Карабахе», хотя ни одного доказательства в подтверждение соответствующих действий Баку не приведено, потому и раскручивается «проблема блокады Лачинского коридора». Ну и т.д.

Словом, сейчас армянская сторона старается придать «инциденту» максимальный резонанс – омбудсмен Армении Анаит Манасян уже обсудила его с «международными партнерами и представителями различных структур», подчеркнув, что место имело «неправомерное вмешательство в основные права человека … с нарушением международных правовых гарантий и стандартов». Офис омбудсмена разослал письма в международные организации, уполномоченные защищать права человека.

По сообщению «Азатутюн» – армянской службы Радио Свободная Европа, – Манасян также «зафиксировала случаи, когда в социальных сетях, в частности в телеграм-каналах, мишенью азербайджанцев становились родные Вагифа Хачатуряна, в том числе и несовершеннолетний ребенок». Омбудсмен назвала это крайне неприемлемым и предосудительным. «Это является еще одним доказательством политики ненависти к армянам, проводимой Азербайджаном», – заключила она.

То же радио со ссылкой на «Голос Америки» информирует, что «Вашингтону известно об аресте на КПП в Лачинском коридоре жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатуряна», о чем сообщили в Госдепе США. Заметим, что никаких официальных заявлений по этому поводу он не делал.

Говоря о «мишени азербайджанцев». Если эта информация соответствует действительности, на нее должна последовать реакция соответствующих структур – дети, как известно, за родителей не отвечают. Да и другая родня арестованного, тем более, ребенок – тоже. Но, говоря о «политике ненависти», ее вполне успешно разжигает армянская власть, которую весь армянский народ не поддерживает.

Возразим еще раз: если бы Азербайджан проводил политику ненависти, он бы не открыл окно возможностей для тех, кто желает остаться в Карабахском регионе, взять гражданство АР и реинтегрироваться в азербайджанское правовое поле. Надо думать, прямых участников геноцида, военных преступников и их последователей Алиев к реинтеграции не приглашает, да и сами они постараются держаться подальше от Азербайджана: никакое «на войне как на войне» оправданием им не послужит. Потому как и на войне, справедливой или нет, тоже есть свои законы и «подзаконы»: максимально избегать физического воздействия на мирное население и любого вида жестокости в отношении него.

Алиев сказал более чем конкретно: «Мы хотим мира, чтобы перевернуть эту черную страницу истории. Мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь».

Добавим: это не означает, что Баку откажется от розыска лиц, подозреваемых в геноциде и насильственном перемещении людей. Но для строительства справедливого мира необходим и справедливый суд. Как считается, «Лучше оправдать десять виновных, нежели обвинить одного невинного». Эту фразу приписывают американскому юристу и политическому деятелю конца 18 века Блэкстона Уильяму, а также Петру I и Екатерине II.

Думается, в Баку сделают все возможное, чтобы буквально весь мир – пристрастный и беспристрастный – увидел: азербайджанская Фемида действительно носит повязку на глазах, дабы не отвлекаться от внешних деталей, скрыть свой взор от материальных ценностей, предлагаемых людьми, чтобы избежать ответственности за содеянное; не обращать внимания на пол, возраст, национальность и вероисповедание, расу и прочее лица, находящегося под судом. То есть главное для беспристрастного суда – не личные симпатии или неприязнь, конъюнктура и выгода, а только голые факты, хорошие и плохие поступки, которые и взвешиваются на весах в руках богини правосудия.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az