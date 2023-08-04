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Главное Экономика

Арабская компания получила долю в проекте газо-конденсатного месторождения «Абшерон»

Арабская компания получила долю в проекте газо-конденсатного месторождения «Абшерон»

Арабская компания получила долю в проекте газо-конденсатного месторождения «Абшерон».

Состоялась церемония подписания между SOCAR, “TotalEnergies” и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), передает АПА.

В мероприятии приняли участие министр экономики, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров, президент SOCAR Ровшан Наджаф, президент компании “TotalEnergies” по разведке и добыче Николас Терраз, исполнительный директор компании ADNOC по международному развитию Мусаббех Аль Кааби.

Компании SOCAR, «TotalEnergies» и ADNOC подписали Соглашение о продаже 30%-й доли газо-конденсатного месторождения «Абшерон».

По завершению сделки ADNOC получит 30% доли участия в газоконденсатном месторождении «Абшерон», а SOCAR и TotalEnergies – по 35%.

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