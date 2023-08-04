Гончар: Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия

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Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что подготовка армяно-азербайджанского мирного договора является одним из элементов трехсторонних договоренностей президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении.

«Российская сторона энергично содействует Баку и Еревану в подготовке этого документа, используя политико-дипломатические каналы на всех уровнях: ежегодно проводятся трехсторонние саммиты, регулярно встречаются министры иностранных дел. В апреле 2022 года был назначен и активно действует специальный представитель министра иностранных дел России по содействию нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения Игорь Ховаев.

Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем. Важнейшей из них является проблематика обеспечения безопасности и соблюдения общепризнанных прав армянского населения Нагорного Карабаха в рамках правового поля Азербайджана.

Соответствующая логика определена сторонами после взаимного подтверждения действенности Алма-Атинской декларации 1991 года. Востребован также механизм международной поддержки реализации договора, который не ставил бы под вопрос суверенитет и политическую независимость Армении и Азербайджана», – заявил Гончар.