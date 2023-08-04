МИД РФ: Новый союзнический уровень позволяет нам предельно откровенно говорить с Баку

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Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар рассказал, как развиваются российско-азербайджанские отношения, какие вопросы в политическом диалоге, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве сейчас наиболее актуальны.

«Отмечаем поступательное развитие двусторонних связей с Азербайджаном по ключевым направлениям. В прошлом году с подписанием президентами России и Азербайджана Декларации о союзническом взаимодействии отношения между нашими странами вышли на новый уровень. Уже сейчас мы видим практическую отдачу от союзничества. Активизировались политические контакты — в этом году Россию посетили президент Азербайджана и премьер-министр, трижды — председатель Милли Меджлиса.

Растет взаимный товарооборот. По итогам прошлого года он превысил $4 млрд. В этом году фиксируется рост 33,3%. 7 июля в Москве результативно прошло заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В планах провести до конца этого года в России двусторонний Межрегиональный форум. Ускоренными темпами реализуются крупные международные проекты, в первую очередь — западная железнодорожная ветка МТК Север — Юг, благодаря которой Россия получит через Азербайджан выход на иранские порты.

В культурно-гуманитарном измерении этот год проходит под знаком 100-летия со дня рождения выдающего государственного деятеля СССР и Азербайджана Гейдара Алиева. Как отметил Владимир Путин, юбилей в России отмечен широко с учетом особого отношения к фигуре Гейдара Алиева в нашей стране — помимо выставок в Госдуме и Совете Федерации прошел показ документальных фильмов на телевидении. Много мероприятий состоялось в регионах, в частности в Астрахани, Дагестане.

В свете традиционно высокого спроса общественности наших стран на культурно-гуманитарные мероприятия настроены продолжать практику проведения гастролей ведущих театров, перекрестных музейных выставок и организации музыкальных концертов.

Хорошие перспективы имеются в сфере образования и науки. В Азербайджане более 300 школ с обучением на русском языке, в Баку действуют филиалы МГУ им. М.В. Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, реализуются программы двойных дипломов между МГИМО и Университетом АДА. Готовы оказывать необходимое содействие в подготовке профессиональных кадров, повышении квалификации учителей-русистов, составлении новых учебников, развитии межвузовского сотрудничества.

Что касается проблемных моментов, то все они во взаимоуважительном и конструктивном ключе обсуждаются нами с азербайджанскими партнерами. Их вынесение на публику не всегда идет на пользу делу. К слову, именно в информационной сфере мы видим резервы для углубления взаимодействия с тем, чтобы освещение касающихся России тем в Азербайджане и наоборот носило более объективный и сбалансированный характер.

Новый союзнический уровень отношений также позволяет нам предельно откровенно говорить с Баку по чувствительным общерегиональным вопросам — о том, как мы видим процесс нормализации отношений с Ереваном, о роли Запада и Турции на Южном Кавказе и так далее», – сказал Гончар в интервью ТАСС.