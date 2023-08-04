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Главное Общество

В Азербайджан на реабилитацию доставлены еще 30 украинских детей

В Азербайджан на реабилитацию доставлены еще 30 украинских детей

В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны.

Дети на протяжении 14 дней будут проходить реабилитацию в лагерях Баку, Шамахы, Габалы и Шеки. Инициатива реализована Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Report.

Посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии, занятий медитацией и йогой, психосоциальных тренингов, мастер-классов, проводимых профессиональными психологами, будет обеспечена стабилизация эмоционального состояния этих детей, их интеграция в общество.

Для них будут организованы курсы английского языка, экскурсии по историческим местам и музеям нашей страны.

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