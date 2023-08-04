Манукян негодует: Банковский работник стал замминистра обороны

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В Армении было проведено, пожалуй, самое нелепое кадровое назначение. В условиях серьезнейших вызовов системе безопасности страны, коренных реформ в ВС, императивов резкого изменения морально-психологического состояния бывший заместитель мэра Еревана Грачья Саркисян назначается заместителем министра обороны страны.

Об этом написал на своей странице в «Facebook» депутат от блока «Армения», дашнак Гегам Манукян.

Он, в частности, отметил:

«Вы правильно прочитали: банковский работник, который несколько месяцев был временным мэром Еревана, стал заместителем министра обороны Армении. И после эти будут говорить о боеспособности и реформировании армянской армии.