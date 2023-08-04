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Главное Мир

Венесуэла подала запрос на вступление в БРИКС

Венесуэла подала запрос на вступление в БРИКС

Венесуэла направила официальный запрос на вступление в БРИКС. Об этом 3 августа сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и министерство иностранных дел направило соответствующий запрос», — сказала она в интервью государственному телеканалу Venezolana de Televisión.

Как отметила Родригес, Венесуэла «поставит на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти» и будет содействовать развитию новых отношений сотрудничества, а также строительству многополярного мира.

По ее словам, Венесуэла находится «в авангарде строительства международных отношений без гегемонии, шантажа и односторонних ограничительных мер, которые грубо нарушают международное право». Она подчеркнула, что народ Венесуэлы требует отмены незаконных санкций, введенных против страны.

Родригес указала, что Венесуэла вместе с БРИКС «строит новый многополярный мир». Поскольку миру, в котором «одна держава, находящаяся в упадке, претендует быть хозяином планеты и отдавать приказы другим странам», пришел конец.

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