«Черноморский шантаж». Блинкен набросился на Россию с обвинениями |
«Нефтчи» одолел «Железничар» и сыграет c «Бешикташем» (обновлено, видео) |
Пакистан может присоединиться к Азербайджану в рамках проекта истребителя KAAN |
Сестра пропавшего азербайджанского летчика: 30 лет ждем его возвращения |
Сырский: ВСУ разрушают планы врага и продвигаются на Бахмутском направлении |
Журналисты из США посетили в Губе Мемориальный комплекс геноцида (фото) |
Алиев в ходе переговоров со старшим советником Госдепа коснулся нормализации отношений с Ереваном (видео) |
В ОИС поддержали инициативу Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди |
Украинская армия продвигается к Мелитополю |
Главное Спорт

«Нефтчи» одолел «Железничар» и сыграет c «Бешикташем» (обновлено, видео)

"Нефтчи" одолел "Железничар" и сыграет c "Бешикташем" (обновлено, видео)

04/08 00:47 Определился соперник бакинского «Нефтчи» в III квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Наш клуб встретится с турецким «Бешикташем».

Турецкий «Бешикташ» дважды выиграл албанскую «Тирану» (3:1; 2:0) и вышел 3-й квалификационный раунд турнира. Бакинский клуб проведет 1-й матч на выезде 10 августа, а ответная встреча состоится 17 августа.

***

23:12 Азербайджанский «Нефтчи» провел в Баку ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против боснийского «Железничара».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу наших футболистов. Отличились Кенни Сайеф и Эдди Исрафилов.

По итогам двух встреч (первый матч завершился со счетом 2:2) в следующий этап турнира пробились футболисты «Нефтчи».

Теги:
Из этой рубрики
"Нефтчи" одолел "Железничар" и сыграет c "Бешикташем" (обновлено, видео)
Спорт

«Нефтчи» одолел «Железничар» и сыграет c «Бешикташем» (обновлено, видео)

2023/08/04, 00:47
Шахрияр Мамедъяров выбыл из соревнований Кубка мира
Спорт

Шахрияр Мамедъяров выбыл из соревнований Кубка мира

2023/08/04, 00:18
"Габала" c крупным счетом проиграла "Омонии"
Спорт

«Габала» c крупным счетом проиграла «Омонии»

2023/08/03, 23:08
"Сабах" победил РФШ и пробился в следующую стадию Лиги конференций (видео)
Спорт

«Сабах» победил РФШ и пробился в следующую стадию Лиги конференций (видео)

2023/08/03, 22:03
Буффон повесил бутсы на гвоздь
Спорт

Буффон повесил бутсы на гвоздь

2023/08/03, 01:00
Азербайджанские волейболисты уступили Китаю
Спорт

Азербайджанские волейболисты уступили Китаю

2023/08/02, 23:37
"Карабах" выбыл из Лиги чемпионов (видео)
Спорт

«Карабах» выбыл из Лиги чемпионов (видео)

2023/08/02, 22:12
Баку примет чемпионат Европы по гандболу среди девушек
Спорт

Баку примет чемпионат Европы по гандболу среди девушек

2023/08/01, 22:06
«Фиорентина» заменит «Ювентус» в Лиге конференций
Спорт

«Фиорентина» заменит «Ювентус» в Лиге конференций

2023/07/31, 22:31