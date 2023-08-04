«Нефтчи» одолел «Железничар» и сыграет c «Бешикташем» (обновлено, видео)

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04/08 00:47 Определился соперник бакинского «Нефтчи» в III квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Наш клуб встретится с турецким «Бешикташем».

Турецкий «Бешикташ» дважды выиграл албанскую «Тирану» (3:1; 2:0) и вышел 3-й квалификационный раунд турнира. Бакинский клуб проведет 1-й матч на выезде 10 августа, а ответная встреча состоится 17 августа.

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23:12 Азербайджанский «Нефтчи» провел в Баку ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против боснийского «Железничара».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу наших футболистов. Отличились Кенни Сайеф и Эдди Исрафилов.

По итогам двух встреч (первый матч завершился со счетом 2:2) в следующий этап турнира пробились футболисты «Нефтчи».

