Достигнуто формирование боеспособных воинских частей коммандос

295 Просмотров

В рамках успешных реформ, проводимых в нашей Армии под руководством президента Азербайджана Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, достигнуто формирование боеспособных воинских частей коммандос и их оснащение современным вооружением.

Об этом заявил начальник Генштаба, генерал-полковник Керим Велиев в ходе встречи с личным составом, участвовавшим в курсах подготовки коммандос.

Он отметил, что создание подобных воинских частей способствует еще большему повышению боевых возможностей нашей Армии. Было подчеркнуто, что подготовке профессиональных коммандос и впредь будет уделено особое внимание.