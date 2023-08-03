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Достигнуто формирование боеспособных воинских частей коммандос

Достигнуто формирование боеспособных воинских частей коммандос

В рамках успешных реформ, проводимых в нашей Армии под руководством президента Азербайджана  Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, достигнуто формирование боеспособных воинских частей коммандос и их оснащение современным вооружением.

Об этом заявил начальник Генштаба, генерал-полковник Керим Велиев в ходе встречи с личным составом, участвовавшим в курсах подготовки коммандос.

Он отметил, что создание подобных воинских частей способствует еще большему повышению боевых возможностей нашей Армии. Было подчеркнуто, что подготовке профессиональных коммандос и впредь будет уделено особое внимание.

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