Хачатурян допрошен в связи с Мешалинским геноцидом

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Проведен предварительный допрос Вагифа Хачатуряна, задержанного на погранично-пропускном пункте «Лачин» в связи с Мешалинским геноцидом. Об этом в интервью АПА заявил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров.

Ильгар Сафаров сообщил, что после задержания Вагифа Хачатряна сначала было проведено его медицинское обследование, он был переведен в медучреждение:

«В связи с состоянием здоровья его обследовали врачи. После проведения медицинского обследования он был обеспечен адвокатом и переводчиком. Были предъявлены обвинения против Вагифа Хачатряна и проведен предварительный допрос. В настоящее время в отношении него проводятся другие следственные действия», – отметил он.