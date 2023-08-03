Установлены личности еще 8 человек в связи с Мешалинским геноцидом, они объявлены в розыск

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Решение о розыске Вагифа Хачатряна было принято в 2013 году. Об этом в интервью АПА сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров.

«После этого правоохранительные органы Азербайджана начали оперативно-розыскные мероприятия в отношении лиц, находящихся в розыске, в этом направлении ведется работа, а также собрана соответствующая оперативная информация об обвиняемых в совершении преступлений против азербайджанцев.

В ходе предварительного следствия были установлены личности 9 боевиков армянской национальности, которые были объявлены в розыск. Один из них Вагиф Хачатурян был задержан и передан следствию. Проводятся следственные действия в направлении установления лиц, находящихся в розыске, в том числе и других участников преступления», – отметил он.