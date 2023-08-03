МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна

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Попытки премьер-министр Армении Никол Пашинян направить в неправильное русло международное сообщество относительно работы погранично-пропускного пункта «Лачин», а также касательно вопроса территориальной целостности и делимитации в ходе своего выступления на заседании правительства 3 августа показывают намерение армянской стороны обострить обстановку вместо того, чтобы вносить положительный вклад в процесс нормализации между двумя странами.

Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана касательно утверждений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства.

«То, что премьер-министр Н.Пашинян преподнес обстрел 15 июня со стороны Армении пограничников, поднявших азербайджанский флаг на суверенной территории Азербайджана, на мосту Хякяри, построенном Азербайджаном, как провокацию азербайджанской стороны свидетельствует о том, что Армения оправдывает осуществляемые ею провокации.

Известно, что никаких оснований утверждать, что Азербайджан закрыл Лачинскую дорогу, нет.

Азербайджан неоднократно указывал на недопустимость перевозки грузов без разрешения на свою территорию транспортными средствами, ранее привлеченными Арменией к переброске военной техники и ряда других незаконных перевозок под видом «гуманитарной помощи». Работа погранично-пропускного пункта «Лачин» регулируется Азербайджаном и имеет большое значение для контроля доступа и выезда на Лачинскую дорогу, которой Армения продолжает злоупотреблять для незаконной деятельности на территории Азербайджана в период около трех последних лет. Тот факт, что Международный суд ООН в своем решении от 6 июля единогласно отклонил апелляцию относительно ликвидации этого пропускного пункта еще раз доказал беспочвенность претензий армянской стороны.

То, что премьер-министр Никол Пашинян, заявивший, что Алма-Атинская декларация 1991 года определяет границы между Азербайджаном и Арменией, Алма-Атинская декларация была принята в качестве основы для делимитации, как было подтверждено на встрече в Праге 6 октября 2022 года, в то же время, продолжает территориальные претензии к Азербайджану, пропагандирует созданный в результате оккупации Арменией территории Азербайджана так называемый режим, продемонстрировало, что Армения не привержена территориальной целостности и суверенитету, а также процессу делимитации.

Армянской стороне, которая вводит в заблуждение общественность в связи с арестом Вагифа Хачатуряна, совершившего преступление против человечности, хотелось бы еще раз напомнить, что в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию соответствующих мер против военных преступников. Арест этого лица осуществлен в рамках азербайджанского законодательства и международного права.

Вместо того, чтобы защищать и прикрывать свои действия, армянская сторона должна поддержать дело о привлечении к уголовной ответственности лиц, ответственных за совершение преступлений против человечности и массовых убийств, включая геноцид против азербайджанцев в период почти 30-летней оккупации.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, в том числе поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, она должна воздержаться от подобных провокационных шагов, и поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных дорог, предложенных азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей жителей армянского происхождения. Армянская сторона также не должна препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции жителей армянского происхождения», – говорится в комментарии МИД Азербайджана.