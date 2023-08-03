«Глобальный юг» запускает переговорный процесс по Украине

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Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что 5-6 августа в Джидде – экономической столице Саудовской Аравии ожидаются мирные переговоры по Украине.

Как отмечает издание, на саммит приглашены высокопоставленные чиновники из 30 стран. Приедут представители ведущих стран Европейского союза, США, а также Индии, Бразилии, Турции и ЮАР. Примечательно, что главной причиной, по которой созывается саммит, являются мирные переговоры по Украине, и по логике вещей в нем должны участвовать не только официальные представители Киева, но и официальные представители противной стороны конфликта – Кремля. Однако же последние не приглашены.

«Мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах формулы мира, реализация которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире», – заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Параллельно с запускающимся в Джидде процессом активизировались переговоры между Эрдоганом и Путиным, и, как сообщает турецкая сторона, президент России согласился посетить Турцию. Очевидно, что президент России понимает, что единственная страна, которая прибудет с богатым багажом и с полным понимаем российской позиции на переговоры в Джидде – это Турция. Потому что за закрытыми дверями позицию российской стороны будет излагать советник Эрдогана Акиф – Чагатай Кылыч, который будет представлен на саммите.

В последнее время в США, в целом в западных странах, все больше звучат требования и заявления сторонников переговоров. Особенно тех, кто считает, что в настоящее время надо сфокусироваться на китайской угрозе, и вооружать Тайвань.

Как сообщило издание Financial Times, Белый дом обратится в этом месяце к Конгрессу с просьбой профинансировать закупку оружия для Тайваня за счет военной помощи Украине.

«По данным протайваньской лоббистской группы US-Taiwan Business Council, Тайбэй все еще ожидает поставки оружия на сумму 23 млрд долларов, включая гарпунные ракеты и разведывательные беспилотники», – пишет издание.

В итоге отсутствие значительных успехов украинской армии на фронте, также разговоры о массированных оборонительных линиях российской стороны вынудят США и союзников заморозить конфликт и запустить переговорные процессы.

При этом украинская сторона так и не получила обещанные танки Abrahams. По некоторым данным, она получит их в сентябре: ракеты типа Atacams и самолеты F-16. Объективно говоря, ожидать в таких условиях крупных масштабных побед от украинской армии сложно.

С другой стороны, в США близится год президентских выборов и демпартии нужно максимально подготовиться к ним, поскольку Дональд Трамп снова набирает популярность среди американцев, которые не видят смысла в российско-украинской войне, и не понимают, почему их налоги должны расходоваться на эту войну.

Время никого не ждет, и теперь оно работает против Украины, потому что менять ситуацию на поле боя некогда, у ВСУ остается мало оружия, которое способно изменить баланс сил на фронте. В таких условиях запуск переговоров до конца года остается единственным выходом…

Ниджат Гаджиев