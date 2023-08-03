Община Западного Азербайджана направила Гуттеришу письмо

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Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором сообщила о непринятия Арменией диалогового предложения Общины об обеспечении возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев, отказе в праве на возвращение и совершении провокаций, препятствующих реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

В обращении Община призвала оказать влияние на Армению, чтобы она выполнила свое обязательство, направить туда специальную миссию ООН, чтобы помочь процессу возвращения.