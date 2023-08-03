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Британская разведка назвала кустарники сдерживающим наступление ВСУ фактором

Британская разведка назвала кустарники сдерживающим наступление ВСУ фактором

Разведка Великобритании сообщает, что наступательные действия украинских сил среди прочего замедляет отрастание подлеска на юге Украины.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 3 августа, опубликованном в Twitter.

Разведка отмечает, что пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются незасеянными, а в условиях теплого и влажного лета активно распространяются сорняки и кустарники.

Дополнительный покров помогает маскировать российские оборонительные позиции и затрудняет разминирование оборонительных минных полей, добавили в ведомстве.

«Хотя подлесок также может служить прикрытием для небольших скрытых пехотных атак, в конце концов это затрудняет продвижение вперед для обеих сторон», – отмечается в обзоре.

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