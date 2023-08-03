«Грапарак»: Араик Арутюнян является одним из скрытых сторонников интеграции с Азербайджаном

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Армянское издание «Грапарак» пишет, что главарь сепаратистов Араик Арутюнян является одним из скрытых сторонников интеграции с Азербайджаном.

Как пишет издание, хотя он открыто присоединяется к заявлениям, направленным против интеграции, но на самом деле тайно делает шаги к интеграции.

Как отмечает издание, поскольку у так называемых «властей» Карабаха больше не ждут российской поддержки, они понимают, что должны рассчитывать только на себя, а люди, оставшиеся в Карабахе, должны принимать коллективное решение о том, что делать дальше.