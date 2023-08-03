Жильцы разрушающегося дома-призрака в центре Баку молят о помощи (фото, видео)

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В редакцию Minval.az поступила жалоба от жильцов дома, расположенного по адресу: улица Тебриз 2/4, недалеко от бывшей гостиницы «Карабах». Дом, о котором идет речь, 2-этажный, система дворовая, с общим туалетом на первом этаже и проходными деревянными балконами на втором этаже. В жалобе отмечается, что последний ремонт в доме был сделан в 70-х годах прошлого века, а после жители своими силами и за собственные средства занимались ремонтом дома, так как неоднократные обращения в ЖЭУ, Исполнительную власть (ИВ) Наримановского района, но тщетно.

Небольшой экскурс в историю. Дому по адресу: улица Тебриз 2/4 вот-вот исполнится 200 лет. Он был построен в 1826 году, хозяйкой дома была немка. И потому горка, возле которой располагался дом, называлась в народе «немецкой», но чаще – «форрерской». Внутри горки располагались винные склады винодела Форрера. Затем горка была переименована в «военную» (там была расположена воинская часть), а позже на ее месте построили гостиницу «Турист» (архитекторы В. Шульгин и Э.Мельхиседеков, оформители – Октай Шихалиев и Гаджибала Раджабов, 1971 год) позже переименованную в «Карабах». Это было красивое здание, поражавшее удивительно смело разнящимся архитектурным решением: так, если обращенный к городу и морю южный фасад был образован лоджиями, защищенными от солнца железобетонной решеткой в форме шебеке, то обращённый на север фасад был прорезан узкими окнами, расположенными в шахматном порядке. Входная стена гостиницы была украшена яркой мозаикой.

В начале 90-х в гостинице поселилось 10 семей азербайджанских беженцев из Армении. В 2004 году гостиница была приобретена компанией Uğur-97, выселившей всех беженцев. Здание гостиницы было демонтировано вплоть до первого этажа, а впоследствии снос был приостановлен по неизвестным причинам, а двор превращён в платную стоянку, которая потом также была ликвидирована.

Стоит отметить, что здание гостиницы было настолько фундаментальным, что снос его продолжался 10 лет, а после много лет территория находилась в страшном запустении, пока не начался период третьего строительного бума. И сегодня этот район застроен высотками, строительство новостроек продолжается, хотя с последним возникло осложнение: после страшного февральского землетрясения в Турции строительство многих новостроек в Баку приостановлено на время проведения проверок с целью выявления недостатков. Но «немецкий» дом 2/4 торчит как гнилой зуб во рту, полном фарфоровых имплантов.

Хождение по мукам

И хоть дом № 2/4, по словам жильцов, был официально признан аварийным 50 лет назад, списки жильцов (якобы для выселения) были составлены всего лишь восемь лет назад. Все это время жильцы как-то пытались сохранить дышащее на ладан здание, чтобы камни на головы не сыпались. Чего только не происходило за это время, пока люди усиленно пытались донести до равнодушных чиновников весь ужас патовой ситуации, в которой оказались жители дома, которым осталось только на милость Бога уповать: и лестницы обрушивались, и люди проваливались в дыры, образующиеся в результате дождей и крысиных атак. Но, как мы уже отметили, прошло восемь лет, но вестей по-прежнему нет.

По словам жалобщиков, они обращались в Исполнительную власть Наримановского района. Представители от ИВ явились по вышеуказанному адресу, когда произошло очередное обрушение крыши, и в ходе осмотра заверили людей в том, что списки с фамилиями жильцов уже представлены в госорганы.

Но с тех пор прошло уже два месяца, ежедневно что-то рушится и падает – то со стен, то с балконов, то с крыши, а новостей из соответствующих инстанций все нет. В ЖЭУ тоже руками разводят, дескать, терпите. Денег на ремонт крыши и укрепления стен не дают, ссылаясь на отсутствие таковых. Даже если учесть тот факт, что терпение – ключ от Рая, всем так или иначе хочется пожить в комфортабельных и безопасных условиях тем более, что и Конституция Азербайджана закрепляет это право за каждым гражданином страны.

В целом в разрушающемся доме числится 41 семья, но некоторые квартиры пустуют – хозяева покинули жилье из-за бесконечной сырости, крыс и страха за свою жизнь. На нижних этажах из-за этого обстоятельства никого не осталось. Всякий раз во время грозы жильцы дома-призрака молятся, чтобы никого не убило током. Люди жалуются, что любое время года для них превращается в глобальную проблему: осенью и зимой – страшная сырость и промозглость, несущая болезни, летом пыль, жара и крысы. Электричество лишний раз включать боятся, проводка «на соплях» держится, искрит и коротит.

Чтобы стены не обрушились, жильцы пытаются укрепить их листами дикта. Но что такое тонкие листы дикта перед креном осыпающейся каменной кладки возрастом в 200 лет? А ведь раньше первый этаж был отведен для подсобных помещений, там были фонтанчик и колодец, а второй этаж состоял из стеклянных галерей, в которых располагались гостиные и спальни. А во внутреннем дворе здания находились ворота для въезда личного фаэтона владельца дома (обо всем этом корреспонденту Minval.az рассказала жительница дома 2/4 Вера Азизова, являющаяся потомком домовладельца). И потому особенно обидно, что дом с некогда замечательной и светлой историей постепенно превращается в кучу трухлявого мусора. Жильцы признаются, что рады бы поскорее уйти отсюда, да вот только многим уходить просто некуда.

Стоит отметить, что в доме все квартиры приватизированы. Дом никогда не находился на балансе какого-то предприятия или объединения, всегда был на балансе государства. А значит, ремонт фасадной части и укрепление несущих конструкций, положенные по закону раз в 10 лет, должно было производить именно государство. Последний раз дом ремонтировался в 1974 году, с тех пор он мог бы быть отремонтирован еще четыре раза, но увы.

Известно, что в апреле прошлого года в Баку началась инвентаризация аварийных зданий. Была создана комиссия для проведения инвентаризации многоквартирных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, и принятия необходимых мер по обеспечению безопасности проживающих в них жителей. Особо хочется отметить, что в состав комиссии вошли представители ИВ города и районов столицы. В распоряжении особо подчеркивается, что главы районных ИВ столицы несут персональную ответственность за безопасность жителей аварийных зданий. Но злосчастный дом 2/4 по-прежнему вне зоны внимания. И ответственность за жизнь его обитателей, похоже, не несет никто.

Смех сквозь слезы

Так же немало удивил еще один странный факт: несколько недель назад в полуразрушенный дом провели оптический интернет, и установили оборудование стоимостью в 25 тысяч долларов.

«Вот, оказывается, чего нам так не хватало для полного счастья и безоблачной жизни», – вздыхают жильцы. Понятно, что Минсвязи не имеет никакого отношения к ИВ и прочим структурам, решающим ремонтно-строительные вопросы в столице, но, тем не менее, жильцы дома расценили эту неожиданную «щедрость» не иначе как анекдот. Действительно смешно как, если бы на пугало установили громоотвод.

Вот так и живут, а, точнее, выживают обитатели дома-призрака на ул. Тебриза 2/4.

В свою очередь, «Минвал» обратился к ответственным сотрудникам ИВ Наримановского района, чтобы узнать о том, что ждет жильцов этого дома. В ИВ отметили, что действительно жильцы несколько раз обращались туда с жалобами, в связи с чем дом №2/4 по улице Тебриза был включен в список жилых домов, нуждающихся в основательном ремонте. Список этот направлен в соответствующую структуру, которая должна принять решение по указанной территории, и только после этого можно будет приступить к определенным мероприятиям.

В ИВ Наримановского района сказали, что скоро очередь дойдет и до них.

Обращаясь со своей стороны к Кабинету министров, хотелось бы сказать, что зима не за горами, и трудно верится, что жилой дом, о котором идет речь, выдержит ее. Поэтому проблема жильцов ветхого дома, как нам кажется, должна быть приоритетной для сотрудников этого ведомства. Совсем необязательно, точнее, вообще недопустимо дожидаться того момента, пока крыша ветхого дома не похоронит под своими обломками всех жильцов.

Яна Мадатова