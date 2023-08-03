Лицо, объявленное в международный розыск, экстрадировано из Беларуси в Азербайджан

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На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратурой Беларуси было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Гашимова Замига Бейляр оглу в соответствии с Конвенцией от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».

В связи с тем, что в отношении Гашимова были выявлены серьезные подозрения в совершении преступления с использованием служебного положения, он был привлечен Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана в качестве обвиняемого, и объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

3 августа Замиг Гашимов в сопровождении конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Республики Беларусь был доставлен в Азербайджан.