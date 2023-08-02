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Пропавший в Бельгии Мамедов доставлен на Родину

Пропавший в Бельгии Мамедов доставлен на Родину

Пропавший в Бельгии гражданин Азербайджана Низами Мамедов доставлен на Родину. Об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в Бельгии.

Было отмечено, что процесс отправки Низами Мамедова в Азербайджан успешно завершен.

Напомним, 5 мая 2023 года в посольство Азербайджана в Бельгии поступила информация о том, что гражданин Азербайджана Низами Ибрагим оглу Мамедов, 1989 года рождения, находится в Брюсселе и нуждается в помощи со стороны родственников.

После установления местонахождения Низами Мамедова в ходе беседы с сотрудниками посольства он не захотел возвращаться к родителям, но позже согласился приехать в Азербайджан.

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