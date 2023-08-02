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Зеленский рассказал, когда украинские пилоты приступят к учениям на F-16

Зеленский рассказал, когда украинские пилоты приступят к учениям на F-16

Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 начнется в этом месяце. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.

По его словам, сейчас стоит работать на сто процентов со странами, у которых есть эти самолеты, и которые смогут после обучения их передать Украине.

«Это мощная, сложная задача. Быстрее должны состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь», – отметил президент.

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