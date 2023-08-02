Азербайджан восстанавливает Ирпень (фото)

375 Просмотров

На международной конференции по восстановлению Украины, состоявшейся в Лондоне в этом году, Азербайджан также взял на себя обязательства. В соответствии этими обязательствами начинается участие нашей страны в восстановлении социальных объектов, разрушенных во время боев в городе Ирпень Киевской области Украины.

За полтора года войны десятки украинских городов подверглись серьезным разрушениям, а некоторые были полностью стерты с лица земли. Обязательства, взятые Азербайджаном в рамках восстановления этих разрушений в основном связаны с его участием в восстановлении школ, медицинских учреждений и других социальных объектов. Эта инициатива Азербайджана приветствуется Украиной еще и потому, что наша страна сама столкнулась с серьезными разрушениями и вандализмом во время почти тридцатилетней оккупации, и хорошо понимает, что это значит.

Предлагаем вашему вниманию репортаж из города Ирпень, подготовленный изданием «Репорт».