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Главное Общество

Эфендиев до смерти избил свою сестру

Эфендиев до смерти избил свою сестру

Кровавая семейная драма разыгралась в поселке Бинагади, расположенном на окраине Баку.

Сегодня около 13:00 в полицию поступила информация о том, что жительница населенного пункта Малахат Эфендиева (1965 г.р.) была убита в собственном доме, сообщили в пресс-службе МВД АР.

В ходе расследования выяснилось, что ее избил родной брат – Азер Эфендиев (1967 г.р.). В результате причиненных им телесных повреждений она скончалась.

Подозреваемый добровольно сдался сотрудникам полиции.

Отмечается, что преступление было совершено в ходе конфликта, возникшего на почве выяснения личных отношений.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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