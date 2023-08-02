МИД: Ведется работа для того, чтобы родители Сафарли навестили сына, задержанного в Иране

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Как отмечалось в пресс-релизах Министерства иностранных дел Азербайджана от 9 марта и 2 июня, с момента поступления в Министерство иностранных дел информации о Фариде Сафарли, Министерством иностранных дел, так и Генеральным консульством нашей страны в Тебризе была проведена соответствующая работа в направлении прояснения судьбы и состояния здоровья гражданина, разъяснения вопроса со стороны Ирана, защиты судебно-процессуальных прав гражданина, а также обеспечения его адвокатом. В связи с этим иранской стороне неоднократно были адресованы официальные обращения, на регулярной основе проводились обсуждения .

Об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ о гражданине Азербайджана Фариде Сафарли, арестованном в Иране.

По его словам, с семьей и самим Фаридом Сафарли поддерживалась связь: «Нашим Генеральным консульством в Тебризе были проведены встречи с Фаридом Сафарли, можно сказать, ежедневно с ним поддерживалась свзязь по телефону. Создана возможность, чтобы Фарид Сафарли связался с родителями по телефону. После неоднократных обращений к иранской стороне по поводу организации работы по защите прав нашего гражданина, в соответствии с иранским законодательством и требованиями судебного процесса, информация о нескольких адвокатах от противоположной стороны была представлена семье Фарида Сафарли нашим Генеральным консульством в Тебризе. Было отмечено, что привлечение к процессу проживающего в Азербайджане адвоката не предусмотрено иранским законодательством. Кроме того, несмотря на то, что иранской стороне был адресован запрос о датах судебных заседаний и участии в заседаниях сотрудников Генконсульства Азербайджана, на сделанные нами запросы Иран не ответил, и принять участие в судебных заседаниях не удалось. Кроме того, несмотря на наши обращения, обвиняемому не был предоставлен переводчик».

Представитель МИД отметил, что в то же время в ходе судебного заседания, состоявшегося 19 июля, обвинение в «шпионаже», выдвинутое против Фарида Сафарли, было заменено на обвинение в «намерении на шпионаж».

«В настоящее время ведется работа для того, чтобы родители Фарида Сафарли навестили сына», – добавил Айхан Гаджизаде.