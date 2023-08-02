Детсад в Игдыре получил название «Шуша»

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Новое дошкольное образовательное учреждение, построенное в квартале Топчулар турецкого города Игдыр, получило название «Шуша».

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, предложение назвать этот детский сад, расположенный напротив Предметного лицея имени Гейдара Алиева в Игдыре, именем города Шуша – культурной столицы Азербайджана и тюркского мира, было выдвинуто активистом диаспоры, главный редактором газеты Yeşil İğdır Джаббаром Сыкташем.

Обращение главного редактора к губернатору Игдыра Гусейну Энгину Сарыибрагиму было воспринято с благодарностью и принято решение назвать детский сад «Шуша».

Губернатор Игдыра Гусейн Энгин Сарыибрагим сказал, что Декларация, подписанная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в городе Шуша Карабаха, который обрел свободу после Победы в 44-дневной войне, является очень важным месседжем для мира.

«В этом году город Шуша объявлен культурной столицей тюркского мира. Хорошая идея иметь детский сад под названием «Шуша» напротив Предметного лицея имени Гейдара Алиева», – отметил губернатор.

Джаббар Сыкташ поблагодарил губернатора за это решение. Он напомнил, что город Шуша, который 30 лет находился под оккупацией, в результате Отечественной войны и братской солидарности стал свободной Шушей.

Отметим, что в детском саду «Шуша» на 160 ученических мест, построенном в квартале Топчулар, имеется 8 классных комнат.

Директор учреждения Фатма Курт сказала, что подготовка к приему продолжается.