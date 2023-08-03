Буффон повесил бутсы на гвоздь

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Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры.

«Это всё, друзья! Вы дали мне всё. Я дал вам всё. Мы сделали это вместе», — написал Буффон в соцсети Twitter (Х).

45-летний футболист является воспитанником академии «Пармы». За итальянский клуб он играл с 1995-го по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вновь вернулся к «крестоносцам».

Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году и получил серебро чемпионата Европы (2012).