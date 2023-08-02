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В ВС Азербайджана проводятся мероприятия по проверке подготовки военнослужащих (видео)

В ВС Азербайджана проводятся мероприятия по проверке подготовки военнослужащих (видео)

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии проводятся мероприятия по проверке индивидуальной подготовки военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В различных учебных центрах проверяются знания личного состава общевойсковых уставов, руководящих и других нормативных документов, а также физическая и строевая подготовка.

Целью проверок, проводимых в классных комнат, в том числе в полевых условиях, является оценка индивидуальной и практической подготовки личного состава.

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