США улучшат ракеты, чтобы противостоять Китаю

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Власти США планируют изменить конструкцию ракет и состав их топливной смеси, чтобы обеспечить американским Вооруженным силам преимущество на случай потенциального конфликта с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Reuters.

По словам конгрессмена-республиканца от штата Висконсин Майка Галлахера, расстояния в регионе, а также огромный размер китайского военно-морского флота означают, что США нужны ракеты большей дальности, чтобы уничтожать корабли, которые могут поражать удаленные цели.

По данным агентства, в Пентагоне и Конгрессе США начали рассматривать варианты использования более мощного топлива и более легких боеголовок, которые «увеличат дальность действия некоторых видов ракет на 20%».

В публикации подчеркивается, что на прошлой неделе Сенатор США обнародовал законопроект, который предполагает, что Вашингтон выдели не менее $13 млн на повышение эффективности ракетного топлива.