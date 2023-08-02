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Завтра в Баку будет ветрено

Завтра в Баку будет ветрено

3 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 м/с, утром 15-20 м/с, вечером усилится до 23-25 м /с.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем – 30-35° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в основном в северных и западных районах возможны дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Днем западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем – 33-38° тепла, в горах ночью – 10-15° тепла, днем – 15-20 ° тепла.

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