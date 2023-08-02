Захарова: Отправка гумконвоя не была согласована с азербайджанскими властями

710 Просмотров

Миротворцы подключились к поиску решений по вопросу доставки гуманитарного груза из Армении в Карабах, сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Несмотря на то, что отправка гуманитарного конвоя не была согласована с азербайджанскими властями, российский миротворческий контингент активно подключился к поиску развязок и установил постоянные контакты с обеими сторонами», – сказала Захарова.

На этом фоне, по ее словам, любые обвинения в адрес российских миротворцев являются контрпродуктивными, не отражающими их реальный вклад в усилия по стабилизации ситуации на земле.

«Поэтому контакты установлены и, я думаю, они дадут свои результаты», – отметила Захарова.