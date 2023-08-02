Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Иран продолжают диалог для смягчения напряженности в отношениях |
Захарова устроила «публичную порку» Пашиняну |
Алиев: Без российских миротворцев было легко общаться с армянами в Карабахе |
Алиев: Европа и Запад объединились, чтобы помочь Украине в борьбе с сепаратизмом. Почему же в нашем случае к борьбе с сепаратизмом относятся по-другому? |
«Если они меня послушают, то поймут. Они знают, что я стою за своими словами». Полное интервью Ильхама Алиева Euronews (видео) |
Интервью президента Ильхама Алиева Euronews (видео) |
Перехвачен квадрокоптер ВС Армении (фото) |
ВСУ освободили около 241 кв.км. |
Гафарова проинформировала зарубежных коллег об армянских провокациях |
Главное Политика

Захарова: Отправка гумконвоя не была согласована с азербайджанскими властями

Захарова: Отправка гумконвоя не была согласована с азербайджанскими властями

Миротворцы подключились к поиску решений по вопросу доставки гуманитарного груза из Армении в Карабах, сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Несмотря на то, что отправка гуманитарного конвоя не была согласована с азербайджанскими властями, российский миротворческий контингент активно подключился к поиску развязок и установил постоянные контакты с обеими сторонами», – сказала Захарова.

На этом фоне, по ее словам, любые обвинения в адрес российских миротворцев являются контрпродуктивными, не отражающими их реальный вклад в усилия по стабилизации ситуации на земле.

«Поэтому контакты установлены и, я думаю, они дадут свои результаты», – отметила Захарова.

Теги:
Из этой рубрики
Хикмет Гаджиев: Представители Общины Западного Азербайджана имеют право вернуться в свои дома
Политика

Хикмет Гаджиев: Представители Общины Западного Азербайджана имеют право вернуться в свои дома

2023/08/02, 16:13
Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Иран продолжают диалог для смягчения напряженности в отношениях
Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Иран продолжают диалог для смягчения напряженности в отношениях

2023/08/02, 15:34
Миссия ЕС в Армении расширяет свое присутствие на границе с Азербайджаном
Политика

Миссия ЕС в Армении расширяет свое присутствие на границе с Азербайджаном

2023/08/02, 15:03
Хикмет Гаджиев: Отношения Баку и Эр-Рияда развиваются день ото дня
Политика

Хикмет Гаджиев: Отношения Баку и Эр-Рияда развиваются день ото дня

2023/08/02, 14:55
Захарова об анклавах: Вопросы территориальных споров должны решаться в рамках делимитации и демаркаци
Политика

Захарова об анклавах: Вопросы территориальных споров должны решаться в рамках делимитации и демаркаци

2023/08/02, 14:48
Эрдоган договорился с Путиным о его визите в Турцию
Политика

Эрдоган договорился с Путиным о его визите в Турцию

2023/08/02, 14:35
Захарова: Отправка гумконвоя не была согласована с азербайджанскими властями
Политика

Захарова: Отправка гумконвоя не была согласована с азербайджанскими властями

2023/08/02, 14:23
Захарова: После того, как власти Армении признали Карабах азербайджанским, претензии в адрес РФ не уместны
Политика

Захарова: После того, как власти Армении признали Карабах азербайджанским, претензии в адрес РФ не уместны

2023/08/02, 14:12
Захарова не смогла понять логику Пашиняна
Политика

Захарова не смогла понять логику Пашиняна

2023/08/02, 13:52