Община Западного Азербайджана осудила предвзятое обращение группы французских депутатов

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Община Западного Азербайджана резко осуждает предвзятое обращение группы французских депутатов, призывающих к вражде против Азербайджана, которое является оскорблением международного права, и расценивает это как явное проявление царящих во французском обществе расизма, исламофобии и азербайджанофобии.

Как сообщили в Общине Западного Азербайджана, французским депутатам было напомнено, что их утверждения о политике «этнической чистки» относятся не к Азербайджану, который освободил свои земли от 30-летней армянской оккупации и в настоящее время решительно настроен на реинтеграцию проживающих в Карабахе армян, а к Армении, депортировавшей западных азербайджанцев, отрицающей их право на возвращение, десятилетиями удерживавшей азербайджанские территории под оккупацией.

До внимания французских депутатов доводено, что большинство территорий, ежедневно патрулируемых миссией Европейского Союза в Армении, которую они так защищают – это территории, где когда-то жили азербайджанцы и откуда они были депортированы 30 лет назад.

Если бы французские депутаты действительно были бы заинтересованы в «международном праве», «демократических ценностях», о которых они заявляют, то поддержали бы не Армению, пропагандирующую сепаратизм, реваншизм, безнаказанность, и не остатки надуманной структуры, а Общину Западного Азербайджана, продвигающую идеи мира и сосуществования, наше предложение диалога с Арменией и стремление западных азербайджанцев вернуться в Армению – на родину предков.

Община Западного Азербайджана требует от французских депутатов воздерживаться от преднамеренных действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, обостряющих ситуацию в регионе, и не вмешиваться во внутренние дела нашей страны, призывает этих депутатов бороться с расизмом и исламофобией, царящими в своей стране, не запрещать корсиканский язык и отказаться от колониального мышления.