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Иран начал военные учения в Персидском заливе

Иран начал военные учения в Персидском заливе

Военно-морские силы в составе Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) начали учения в районе острова Абу-Муса в Персидском заливе, принадлежность которого оспаривают Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его информации, командующий КСИР генерал Хосейн Салами и другие высокопоставленные военные вылетели на остров Абу-Муса для проведения учений. Как пишет агентство, их цель – продемонстрировать «авторитет и боевую готовность ВМС КСИР обеспечивать безопасность в Персидском заливе и на иранских островах». Военные также высадились на острове Большой Томб. В маневрах принимают участие различные подразделения иранских войск при поддержке воздушно-космических сил. В учениях были задействованы новые корабли, оснащенные ракетами с дальностью полета 600 км, отмечает IRNA.

Между тем агентство Tasnim сообщило, что на некоторых островах, в том числе на Абу-Мусе, были развернуты баллистические ракеты «Фатх» и крылатые ракеты «Кадир» с дальностью полета 120 км и 300 км соответственно. По сведениям агентства, в учениях также были задействованы беспилотные корабли и беспилотные летательные аппараты.

Острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса расположены в стратегически важном районе Персидского залива. Их принадлежность оспаривают ОАЭ и Иран. 17 июля официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран не намерен осуждать статус этих островов, так как считает их своей территорией.

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