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Алиев: Без российских миротворцев было легко общаться с армянами в Карабахе

Алиев: Без российских миротворцев было легко общаться с армянами в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews заявил, что без российских миротворцев было легко общаться с армянами в Карабахе.

«Что касается армян в Карабахе, то я хотел бы напомнить им, что наши контакты с ними начались сразу же. В основном это были контакты между простыми людьми, когда мы начали строить новую Лачинскую дорогу, которая проходила через несколько сел, населенных армянами. Мне сообщили, что между нашими дорожными строителями и армянской общиной установились контакты. Они сразу же стали почти дружескими. Если в первые месяцы строительства российские миротворцы обеспечивали безопасность обеих сторон, то потом они просто ушли — и без российских миротворцев было легко общаться. Это говорит о том, что у большинства простых людей нет этой ненависти в сердце.

Армяне Карабаха не должны следовать за своими так называемыми «лидерами». Эти «лидеры» все время лгали им — и нынешние, и предыдущие, и до войны, и во время войны, – что они побеждают. Они говорили им, что побеждают, даже когда мы установили контроль над Шушой. Но они говорили, что Шуша находится под их контролем, хотя прекрасно знали, что это не так. Они не должны становиться заложниками сегодняшней клики, которая захватила власть в Ханкенди и главной целью которой является обеспечение собственных интересов», – сказал Алиев.

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