Алиев: Европа и Запад объединились, чтобы помочь Украине в борьбе с сепаратизмом. Почему же в нашем случае к борьбе с сепаратизмом относятся по-другому?

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews заявил, что Европа и Запад объединились, чтобы помочь Украине в борьбе с сепаратизмом, но в нашем случае к борьбе с сепаратизмом относятся по-другому.

«Сейчас мы видим, как Европа и Запад объединились, чтобы помочь Украине в борьбе с сепаратизмом. Почему же в нашем случае к борьбе с сепаратизмом относятся по-другому? Почему подход Грузии к сепаратистским регионам находит полное понимание у западных кругов и политиков, а наше законное, такого же происхождения желание покончить с сепаратизмом ставится под сомнение? Почему Испания не разрешает Каталонии провести референдум, хотя их там 5-6 миллионов. И у них нет своего государства, в отличие от тех же армян, у которых есть государство — по соседству с нами? Почему мы должны терпеть сепаратизм? Мы не будем этого делать», – сказал Ильхам Алиев.