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Ильхам Алиев: У нас нет никаких территориальных претензий к Армении

Ильхам Алиев: У нас нет никаких территориальных претензий к Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews заявил, что у Азербайджана нет никаких территориальных претензий к Армении.

«И мы не хотим, чтобы у них были территориальные претензии к Азербайджану. Люди, которые живут в Карабахе, на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, — они живут в Азербайджане. Они должны выбрать, жить ли им как гражданам Азербайджана, так же как и любому другому этническому меньшинству, которыми так богат Азербайджан, или уехать отсюда. Это их выбор. Не потому, что мы хотим, чтобы они уехали, и не потому, что Армения обвиняет нас в организованной этнической чистке, нет. Мы предоставляем им выбор. Ну как еще они могут жить на нашей территории, будучи гражданами либо Армении без какого-либо юридического на то разрешения, либо гражданами никем не признанной так называемой «Нагорно-Карабахской Республики»?! Поэтому я думаю, что это законный подход, который соответствует международной практике. Той практике, которую мы видим во многих европейских странах, также борющихся с сепаратизмом», – сказал Ильхам Алиев.

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