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Алиев: Недопустимо, что офис МККК в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению

Алиев: Недопустимо, что офис МККК в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс» назвал недопустимым то, что офис Международного Комитета Красного Креста в Карабахе до сих пор подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета.

«К сожалению, до сих пор их отдел в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению Комитета. Это недопустимо, поскольку весь мир признает Карабах частью Азербайджана. Даже премьер-министр Армении не раз говорил, что Карабах — это Азербайджан. Мы вправе законно спрашивать, почему отдел Комитета Красного Креста в Ханкенди подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению?», – цитирует Ильхама Алиева Азертадж.

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