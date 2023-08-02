Алиев: Я думал, что после Второй Карабахской войны ситуация будет иной

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews ответил на вопрос, что даже после заключения мирного соглашения в 2020 году напряженность в регионе так и не спала.

«Мы были готовы к миру и, собственно, какое-то время ждали, что международные игроки сделают нам какие-то новые предложения. Мы понимали, что все выглядит как-то туманно, никто не знал, что делать. И подписание Декларации 10 ноября 2020 года на самом деле не обеспечивало устойчивого мира. Это не был мирный договор. Это была Декларация, де-факто это был акт о капитуляции Армении. Поэтому мы начали выдвигать какие-то инициативы, чтобы найти окончательное решение нашего конфликта с Арменией. Мы сделали это публично и объявили, что нам необходимо подписать мирный договор. Но, опять же, все было расплывчато. Тогда мы разработали принципы мирного соглашения, которые представляют собой хорошо известные принципы международного права, а именно: взаимное признание территориальной целостности, суверенитета, международных границ друг друга, делимитация границ, неприменение силы или угроза силой. И мы выдвинули наше предложение.

Итак, мы – страна, пережившая тридцатилетнюю оккупацию и восстановившая справедливость силой. Мы были авторами нового мирного процесса. Я бы не сказал, что он идет очень гладко, но мы все равно не теряем оптимизма, ибо сейчас мы ведем очень активные переговоры на уровне министров иностранных дел обеих стран», – заявил президент.