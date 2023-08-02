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FT: США захотели оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины

FT: США захотели оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины

Президент США Джо Байден захотел попросить Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины на фоне растущих угроз со стороны Китая.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомых с планом.

Уточняется, что в случае одобрения плана Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование». Ожидается, что Белый дом представит запрос в этом месяце.

«Добавление дополнительного финансирования для Тайваня поставит некоторых республиканцев в Палате представителей в более сложное положение, поскольку многие, кто выступает против финансирования Украины, по-прежнему выступают за поддержку Тайваня», — сказал эксперт по безопасности в Азии в аналитическом центре Американского института предпринимательства Зак Купер.

В материале сказано, что возможное голосование по бюджету, которое будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первым испытанием поддержки Киева в нынешнем Конгрессе.

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