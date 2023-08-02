В турецкой Бурсе горят 10 фабрик (видео)

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Сильный пожар произошел в турецкой провинции Бурса. Как сообщают турецкие СМИ, огонь охватил 10 фабрик, его тушат с земли и с воздуха.

Отмечается, что пожар вспыхнул на текстильной фабрике в промзоне города Инегёль. Вскоре огонь перекинулся на здание прилегающих фабрик.

К тушению пожара были привлечены четыре вертолета и два самолета, 110 пожарных расчетов и 200 сотрудников. Четыре человека госпитализированы после отравления токсичными газами.

Утром в среду мэр Бурсы сообщил, что продвижение огня в промзоне удалось остановить, пожар под контролем.