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Данилов: В Кремле должны готовиться защищать Москву

Данилов: В Кремле должны готовиться защищать Москву

В Кремле должны готовиться защищать Москву от еще одного наступления, новый мятеж становится все более вероятным. Такое мнение в соцсети Twitter (Х) высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Текущая ситуация для Кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву», – написал Данилов.

По его словам, это событие «не слишком отсрочено во времени».

«Выдавленную из тюбика пасту – рост протеста разного цвета недовольных на России – назад не запихнуть», – резюмировал Данилов.

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