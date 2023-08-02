Коротченко: Азербайджан создает новую модель регионального развития

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Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко подчеркнул, что для Азербайджана скорейшее возрождение Карабаха и Восточного Зангезура является стратегической задачей.

«Президент Ильхам Алиев, выступая на Глобальном медиа-форуме в Шуше, отметил, что Баку рассматривает восстановленный Карабах в качестве мощнейшего драйвера национальной экономики. В этом плане возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на исконные места проживания – важнейшая гуманитарная, политическая и экономическая задача. Она носит стратегический характер, поэтому сегодня очень быстрыми темпами идет возрождение освобожденных территорий», – приводит «Вестник Кавказа» его слова.

«Во-первых, создается современная транспортная и энергетическая инфраструктура как каркас развития Карабаха и Восточного Зангезура. Это очень важно, потому что именно транспортная связка и наличие источников энергии являются фундаментом для развития и жизни регионов. Параллельно с этим решается задача восстановления населенных пунктов на новых принципах урбанистики и градостроительных концептуальных решений XXI века», – отметил Игорь Коротченко.

«За годы оккупации там было тотально уничтожено абсолютно все, остались только фундаменты. Такова общая картина того, что оставили армянские оккупанты после себя в Азербайджане. К реконструкции региона Азербайджан подходит стратегически, возводит населенные пункты по современным концепциям «умных» городов и деревень. Строительство сопровождается созданием экономических условий для того, чтобы население, которое возвращается в Карабах, имело работу и жизненные перспективы. В сумме это комплексная задача, и я считаю, что Азербайджан ее решает исключительно успешно», – заявил политический аналитик.

«Целый ряд иностранных компаний участвует в строительстве на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе в строительстве школ, детских садов, объектов культурной инфраструктуры. Всячески приветствую участие в этом российских регионов. Создание современной школы как подарок российских властей народу Азербайджана имело бы колоссальный политический и гуманитарный эффект. Думаю, что с такой инициативой могли бы выступить те регионы, которые наиболее плотно и эффективно взаимодействуют с Баку, к примеру, Татарстан», – предложил Игорь Коротченко.

«Необходимо отметить исключительно высокое качество возрождения освобожденных территорий. Это и новые аэропорты международного уровня с первоклассным оборудованием, и восстановление важнейших культурных, исторических и архитектурных памятников и объектов. Азербайджан на наших глазах создает абсолютно новую модель регионального развития, фактически заново отстраивая обширную территорию, 30 лет находившуюся в запустении. Уникальный государственный проект, который станет примером передовых подходов», – заключил эксперт.