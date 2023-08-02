ВСУ освободили около 241 кв.км. |
Гафарова проинформировала зарубежных коллег об армянских провокациях |
Вертолеты ВВС Беларуси вторглись в Польшу (видео) |
«Если они меня послушают, то поймут. Они знают, что я стою за своими словами». Интервью Алиева Euronews (видео) |
«Выиграть войну или установить мир». Алиев раскрыл суть своей миссии |
Алиев: Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры |
Президент Азербайджана Алиев: Я подумал, что ЕС может стать лучшим |
Президент Алиев указал на свободное передвижение карабахских армян в Армению и обратно |
Алиев коснулся отношений стран Южного Кавказа с Россией после начала войны в Украине |
Главное Мнения

Коротченко: Азербайджан создает новую модель регионального развития

Коротченко: Азербайджан создает новую модель регионального развития

Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко подчеркнул, что для Азербайджана скорейшее возрождение Карабаха и Восточного Зангезура является стратегической задачей.

«Президент Ильхам Алиев, выступая на Глобальном медиа-форуме в Шуше, отметил, что Баку рассматривает восстановленный Карабах в качестве мощнейшего драйвера национальной экономики. В этом плане возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на исконные места проживания – важнейшая гуманитарная, политическая и экономическая задача. Она носит стратегический характер, поэтому сегодня очень быстрыми темпами идет возрождение освобожденных территорий», – приводит «Вестник Кавказа» его слова.

«Во-первых, создается современная транспортная и энергетическая инфраструктура как каркас развития Карабаха и Восточного Зангезура. Это очень важно, потому что именно транспортная связка и наличие источников энергии являются фундаментом для развития и жизни регионов. Параллельно с этим решается задача восстановления населенных пунктов на новых принципах урбанистики и градостроительных концептуальных решений XXI века», – отметил Игорь Коротченко.

«За годы оккупации там было тотально уничтожено абсолютно все, остались только фундаменты. Такова общая картина того, что оставили армянские оккупанты после себя в Азербайджане. К реконструкции региона Азербайджан подходит стратегически, возводит населенные пункты по современным концепциям «умных» городов и деревень. Строительство сопровождается созданием экономических условий для того, чтобы население, которое возвращается в Карабах, имело работу и жизненные перспективы. В сумме это комплексная задача, и я считаю, что Азербайджан ее решает исключительно успешно», – заявил политический аналитик.

«Целый ряд иностранных компаний участвует в строительстве на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе в строительстве школ, детских садов, объектов культурной инфраструктуры. Всячески приветствую участие в этом российских регионов. Создание современной школы как подарок российских властей народу Азербайджана имело бы колоссальный политический и гуманитарный эффект. Думаю, что с такой инициативой могли бы выступить те регионы, которые наиболее плотно и эффективно взаимодействуют с Баку, к примеру, Татарстан», – предложил Игорь Коротченко.

«Необходимо отметить исключительно высокое качество возрождения освобожденных территорий. Это и новые аэропорты международного уровня с первоклассным оборудованием, и восстановление важнейших культурных, исторических и архитектурных памятников и объектов. Азербайджан на наших глазах создает абсолютно новую модель регионального развития, фактически заново отстраивая обширную территорию, 30 лет находившуюся в запустении. Уникальный государственный проект, который станет примером передовых подходов», – заключил эксперт.

Теги:
Из этой рубрики
Коротченко: Азербайджан создает новую модель регионального развития
Мнения

Коротченко: Азербайджан создает новую модель регионального развития

2023/08/02, 00:08
Эксперт - о взглядах Эрдогана на Зангезурский коридор в контексте мира в регионе (видео)
Мнения

Эксперт – о взглядах Эрдогана на Зангезурский коридор в контексте мира в регионе (видео)

2023/08/01, 23:15
«У меня к МИД России вопрос: когда Россия проводила реинтеграцию Чечни, где шли переговоры?»
Мнения

«У меня к МИД России вопрос: когда Россия проводила реинтеграцию Чечни, где шли переговоры?»

2023/08/01, 15:10
Рустамзаде: В наше время как в футболе – воюет команда
Мнения

Рустамзаде: В наше время как в футболе – воюет команда

2023/07/31, 20:31
«Россия уходит из постсоветского пространства»: Андрей Илларионов в эксклюзивном интервью «Минвалу»
Мнения

«Россия уходит из постсоветского пространства»: Андрей Илларионов в эксклюзивном интервью «Минвалу»

2023/07/31, 13:42
Копчак: Так есть среди армянских сепаратистов голод или нет? (видео)
Мнения

Копчак: Так есть среди армянских сепаратистов голод или нет? (видео)

2023/07/30, 23:14
Рустамзаде: Типичный пример – наша война в Карабахе
Мнения

Рустамзаде: Типичный пример – наша война в Карабахе

2023/07/30, 19:27
Сербское телевидение: С завершением войны в Карабахе опасность не миновала (видео)
Мнения

Сербское телевидение: С завершением войны в Карабахе опасность не миновала (видео)

2023/07/30, 13:16
Экозьянц указал на «чудеса армянского алфавита» (видео)
Мнения

Экозьянц указал на «чудеса армянского алфавита» (видео)

2023/07/30, 10:34