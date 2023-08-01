Западные азербайджанцы выступили с осуждением проармянского заявления Европарламента

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Община Западного Азербайджана осудила антиазербайджанское заявление руководителя делегации Европейского парламента по связям с Южным Кавказом Марины Кальюранд, докладчика Европарламента по Армении Андрея Ковачева и докладчицы по Азербайджану Желяны Зовко, выступивших с совместным заявлением о том, что армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, якобы столкнулись с напряженной «гуманитарной ситуацией».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Общины.

Отмечается, что Европейский парламент демонстрирует предвзятое отношение к Азербайджану и азербайджанцам, которое носит уже системный характер и даже содержит элементы ненависти. Европарламент и, в частности, три депутата, чьи имена были названы, отстаивали позицию Армении по всем вопросам, отражающим разногласия между Азербайджаном и Арменией, а в некоторых случаях их позиция была более радикальной, чем позиция Армении.

То, что Европейский парламент на фоне своей немедленной поддержки непроверенных утверждений Армении замалчивает о таких преступлениях против человечности, как этнические чистки, проведенные на территории Армении, в результате которых там не осталось ни одного азербайджанца, уничтожение азербайджанского культурного наследия и массовое изменение географических названий, является свидетельством явной вражды, подчеркивается в сообщении. Все это говорит о том, что целью Европейского парламента является не защита прав человека, соблюдение международного права и содействие установлению мира между Арменией и Азербайджаном, а эскалация напряженности в регионе.

«Мы призываем Европейский парламент отказаться от предвзятого подхода, оказать поддержку мирному, безопасному и достойному возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев в рамках механизмов верификации и гарантий и обязательного в правовом отношении международного соглашения», – говорится в сообщении пресс-службы Общины Западного Азербайджана.