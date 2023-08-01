«Выиграть войну или установить мир». Алиев раскрыл суть своей миссии

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews разъяснил детали своей миссии в качестве главы государства – выиграть войну или установить с Арменией мир.

«Выиграть войну — это была миссия моей жизни, моей политической жизни, которая завершилась успешно. И мы выиграли войну. Мы восстановили справедливость, восстановили свою территориальную целостность», – отметил азербайджанский лидер.

«Если Армения хочет мира, мы его достигнем. Потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении. И мы не хотим, чтобы у них были территориальные претензии к Азербайджану», – добавил президент.